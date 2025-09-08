BREAKING NEWS
Debby Ryan Is Pregnant! Disney Star Shows Off Her Baby Bump as Actress Announces She's Expecting Her First Child With Husband Josh Dun: Photo
Hey baby! Debby Ryan is pregnant with her first child.
The Disney star announced she and husband Josh Dun are expecting via a sweet Instagram post on Sunday night, September 7.
Ryan's pregnancy comes almost six years after she tied the knot with Dun in December 2019.
