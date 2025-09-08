or
Debby Ryan Is Pregnant! Disney Star Shows Off Her Baby Bump as Actress Announces She's Expecting Her First Child With Husband Josh Dun: Photo

Image of Debby Ryan.
Source: MEGA

Debby Ryan is a mom-to-be!

Profile Image

Sept. 7 2025, Published 9:49 p.m. ET

Hey baby! Debby Ryan is pregnant with her first child.

The Disney star announced she and husband Josh Dun are expecting via a sweet Instagram post on Sunday night, September 7.

Article continues below advertisement

Debby Ryan

Image of Debby Ryan bared her baby bump in boxer shorts and a white tank top.
Source: @debbyryan/Instagram

Debby Ryan bared her baby bump in boxer shorts and a white tank top.

Ryan's pregnancy comes almost six years after she tied the knot with Dun in December 2019.

More to come...

